Adebayor'dan Beşiktaş itirafı!
Başakşehir'in yıldız forveti Emmanuel Adebayor, UEFA'nın resmi internet sitesine yaptığı açıklamada transfer sürecinde Beşiktaş'la görüştüğünü ikna olmadığını söyledi.
Medipol Başakşehir'in Togolu yıldızı Emmanuel Adebayor, UEFA'nın resmi internet sitesinin Fransa edisyonuna konuştu.
Kulübünde çok mutlu olduğunu anlatan Adebayor, "Her şey çok güzel gidiyor. Giderek gelişen bir takımımız var. Oynadığımız futboldan keyif alıyoruz. Hem saha içi, hem saha dışında işler yolunda. Ben de takımıma yardımcı olmak için elimden geleni yapıyorum." diye konuştu.
Türkiye'ye transfer sürecini anlatan golcü oyuncu, "6 aydır kulüpsüzdüm ve Togo'da yerli oyuncularla antrenmanlara çıkıyordum. Kulübüm olmasa bile Afrika Kupası'nda oynama fırsatı bulmuştum ve turnuva iyi gitmişti. Daha sonra Türkiye'den Beşiktaş, Galatasaray ve Başakşehir ile temaslarım oldu. Beşiktaş ile görüşmemde ikna olmadım. Oraya gitseydim, belki de ilk altı ay oynayamazdım." dedi.
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 15:34
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Caner Erkin hakem raporunda yok!
Toplam 8
Yorum
Etibar Görüntü üzerinden Robin van Persie'ye ceza veren PFDK bakalım şimdi ne yapacak
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
kartall nihat sen galiba beşiktaşlı değilsin.ne demeye oyuncumuzu yıpratıyorsun.negredonun kalitesi tartışılmaz.henüz adapte olamadı
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
Beşiktaşlı Beşiktaştan trilyonlar kazanmışken her şeyini borçlu olduğun takıma ihanet edende sendin Nihat! Bu takım hakkında yorum yapma yeter!
Adebayor'dan Beşiktaş itirafı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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