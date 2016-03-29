Herkes Bu İşin Peşinde!
100.000 Dolarınız olsa ne yapardınız? Bu fırsatı kaçırmayın!
Haftanın 5 günü 24 saat işlem yapılabilen Forex'i, bilgisayar ekranından ya da cep telefonunuzdan kolayca takip edebilirsiniz. Dolar kurunu, emtia grubunu veya başka bir ülkenin para birimini takip edip aşağı ya da yukarı yönlü işlem yaparak siz de yatırımınızı en iyi şekilde değerlendirebilirsiniz.Son zamanlarda popüler yatırım yöntemleri arasında yer alan ve değerini her geçen gün arttıran Forex'i öğrenmek için avrupada eğitim bedeli olarak 1000 euro talep edilmektedir.Ülkemizde ise forex eğitimini ücretsiz öğrenebilirsiniz ancak kontenjan sınırı var eğitimi alanlara 100.000 dolar sanal parada veriliyor iyi bir yatırımcı olmak ve yatırım tioları için
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İlandır.
- 29 Mart 2016, Salı
- Güncelleme: 14:09
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Caner Erkin hakem raporunda yok!
Toplam 8
Yorum
Etibar Görüntü üzerinden Robin van Persie'ye ceza veren PFDK bakalım şimdi ne yapacak
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
kartall nihat sen galiba beşiktaşlı değilsin.ne demeye oyuncumuzu yıpratıyorsun.negredonun kalitesi tartışılmaz.henüz adapte olamadı
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
Beşiktaşlı Beşiktaştan trilyonlar kazanmışken her şeyini borçlu olduğun takıma ihanet edende sendin Nihat! Bu takım hakkında yorum yapma yeter!
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