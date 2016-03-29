Herkes Bu İşin Peşinde!

Haftanın 5 günü 24 saat işlem yapılabilen Forex'i, bilgisayar ekranından ya da cep telefonunuzdan kolayca takip edebilirsiniz. Dolar kurunu, emtia grubunu veya başka bir ülkenin para birimini takip edip aşağı ya da yukarı yönlü işlem yaparak siz de yatırımınızı en iyi şekilde değerlendirebilirsiniz.Son zamanlarda popüler yatırım yöntemleri arasında yer alan ve değerini her geçen gün arttıran Forex'i öğrenmek için avrupada eğitim bedeli olarak 1000 euro talep edilmektedir.Ülkemizde ise forex eğitimini ücretsiz öğrenebilirsiniz ancak kontenjan sınırı var eğitimi alanlara 100.000 dolar sanal parada veriliyor iyi bir yatırımcı olmak ve yatırım tioları için

Ayrıntılı bilgi için tıklayın.



İlandır.