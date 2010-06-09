Gelirse kral olur
Bernd Schuster'i takımın başına geçirmeyi planlayan Beşiktaş'ta gözler Alman hocanın eski öğrencisi Guti'de
Beşiktaş'ta teknik direktörlük koltuğuna oturması beklenen Alman çalıştırıcı Schuster'in yanında da birkaç yıldız ismi getireceği ifade ediliyor. 50 yaşındaki teknik adamın, Real Madrid'i çalıştırdığı dönemde eski öğrencisi olan Guti'yi siyah- beyazlı kulübe davet ettiği öğrenildi. İspanyol oyuncunun, Real ile 2011'e dek sözleşmesi var.
ROVERS DEVREDE
Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun gelecek sezon kadroda düşünmediği Guti ile ilgili en büyük engelin İngiltere olması düşündürüyor. Yıldız futbolcunun menajeri, Premier Lig ekiplerinden Blackburn Rovers'ın Guti ile ciddi olarak ilgilendiğini belirtti. Beşiktaşlı taraftarlar ise Guti'nin Beşiktaş'a gelmesi halinde 'Kral' olacağını ifade ettiler.
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- 09 Haziran 2010, Çarşamba
- Güncelleme: 12:55
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Caner Erkin hakem raporunda yok!
Toplam 8
Yorum
Etibar Görüntü üzerinden Robin van Persie'ye ceza veren PFDK bakalım şimdi ne yapacak
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
kartall nihat sen galiba beşiktaşlı değilsin.ne demeye oyuncumuzu yıpratıyorsun.negredonun kalitesi tartışılmaz.henüz adapte olamadı
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
Beşiktaşlı Beşiktaştan trilyonlar kazanmışken her şeyini borçlu olduğun takıma ihanet edende sendin Nihat! Bu takım hakkında yorum yapma yeter!
Gelirse kral olur haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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