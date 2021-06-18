Haberler Basket Kadın Milli Türkiye 54-64 Bosna Herkes | MAÇ SONUCU

54-64 | MAÇ SONUCU

, 'ndaki ikinci maçından da mağlup ayrıldı. İlk maçında 'ya 72-47 yenilen , ikinci maçında ile karşılaştı. Milliler, bu maçta da sahadan 54-64'lük skorla mağlup ayrıldı.

Basket Kadın Milli Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2021 Cuma 14:54
Türkiye 54-64 Bosna Herkes | MAÇ SONUCU
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