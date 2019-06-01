Periler İspanya’da
2019 Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren A Milli Kadın Basketbol Takımı, İspanya'ya gitti. Potanın Perileri, burada İspanya, Letonya ve Macaristan'ın yer alacağı hazırlık turnuvasında mücadele edecek.
2019 Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren A Milli Kadın Basketbol Takımı, İspanya'ya gitti. Potanın Perileri, burada İspanya, Letonya ve Macaristan'ın yer alacağı hazırlık turnuvasında mücadele edecek. Avrupa Şampiyonası 27 Haziran-7 Temmuz'da Letonya ve Sırbistan tarafından düzenlenecek.
- 1.6.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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