Periler İspanya’da – Fotomaç – 01 Haziran 2019
01 Haziran 2019, Cumartesi
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Periler ’da

Periler İspanya’da

hazırlıklarını sürdüren A , 'ya gitti. , burada İspanya, ve 'ın yer alacağı hazırlık turnuvasında mücadele edecek.

hazırlıklarını sürdüren A , 'ya gitti. , burada İspanya, ve 'ın yer alacağı hazırlık turnuvasında mücadele edecek. Avrupa Şampiyonası 27 Haziran-7 Temmuz'da Letonya ve tarafından düzenlenecek.
  1. 1.6.2019
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