 Polonya maçını kazanacağız – Fotomaç – 14 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Kasım 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Polonya maçını kazanacağız

    Polonya maçını kazanacağız
    A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun, 2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde yarın karşılaşacakları Polonya'yı ciddiye aldıklarını söyledi. Milliler, B Grubu'nda yarın Polonya ile Ankara'da oynayacakları maçın hazırlıklarını sürdürdü. Ankara Spor Salonu'nda yapılan antrenman öncesi Memnun, Polonya karşısında kazanmaktan başka bir şey düşünmediklerini söyledi. Memnun, farklı mağlup ettikleri Estonya'nın grubun en zayıf takımı olduğuna belirterek, "Polonya önemli bir takım. Rakibimizi çok ciddiye alıyoruz. Sürekli baskı yapan, hızlı oynayan, topu paylaşan bir takım olacağız" açıklamasını yaptı.
    1. 14 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:10
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Polonya maçını kazanacağız haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.