Polonya maçını kazanacağız

A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun, 2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde yarın karşılaşacakları Polonya'yı ciddiye aldıklarını söyledi. Milliler, B Grubu'nda yarın Polonya ile Ankara'da oynayacakları maçın hazırlıklarını sürdürdü. Ankara Spor Salonu'nda yapılan antrenman öncesi Memnun, Polonya karşısında kazanmaktan başka bir şey düşünmediklerini söyledi. Memnun, farklı mağlup ettikleri Estonya'nın grubun en zayıf takımı olduğuna belirterek, "Polonya önemli bir takım. Rakibimizi çok ciddiye alıyoruz. Sürekli baskı yapan, hızlı oynayan, topu paylaşan bir takım olacağız" açıklamasını yaptı.