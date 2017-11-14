Işıl Alben kadro dışı

TÜRKİYE Kadın Milli Basketbol Takımı'nda sakatlığı devam eden Işıl Alben, 2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde yarın oynanacak Polonya maçı kadrosundan çıkarıldı. Işıl, Estonya ile yaptığımız karşılaşmada da sağlık kurulu raporu ile oynayamamıştı.