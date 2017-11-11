Potanın Perileri rahat kazandı
2019 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu ilk maçında, A Milli Kadın Basketbol Takımı, Estonya'yı 81-56 mağlup etti.
TTU Spor Merkezi'nde oynanan mücadeleye Olcay Çakır Turgut, Ayşe Cora, Bahar Çağlar, Tilbe Şenyürek ve Kuanitra Holingsvorth beşiyle başlayan milliler, ilk periyodu 21-15 önde tamamladı. 2'nci periyotta da oyunun kontrolünü rakibine bırakmayan Potanın Perileri, devreyi 49-27 ile geçti.
3'üncü periyotta vites artıran ay-yıldızlılar, mücadelenin son bölümüne 63-44 üstün girerken, mücadeleden de 81-56'lık galibiyetle ayrıldı.
Maçı, Türkiye Cumhuriyeti Tallin Büyükelçisi Hayriye Kumaşçıoğlu, Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım ve Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri de takip etti.
Ay-yıldızlılar, grubundaki ikinci maçında 15 Kasım Çarşamba günü Ankara'da Polonya ile karşı karşıya gelecek.
- 11 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 20:09
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Gomis, Neymar'ı geçti!
Toplam 3
Yorum
Aslan BUNLAR YANLIS KIYASLAMALAR ! HELE NEYMAR'LA ALLAH AKIL FIKIR VERSIN KIYASLAYANA
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Yasin Öztekin, formaya uzak kaldı
Toplam 1
Yorum
Aslan YASIN COK KALITELI BIR FORVET AMA SON HAMLELERINI DOGRU YAPAMIYOR ZATEN YAPSA B.DORTMUNTDAN TÜRKIYEYE DEGIL REAL MADRIT'E GIDERDI
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Tudor'dan ilginç açıklama: İnanmıyorum!
Toplam 1
Yorum
Aslan BU KADAR SISTEM KARMASASINA TAKILMA OYUN ICINDE POZISYONA VE RAKIBE HATTA SKORA GÖRE HERSEY KARISIR HERKES HERYERDE OYNAYABILMELI
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