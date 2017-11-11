Potanın Perileri rahat kazandı

TTU Spor Merkezi'nde oynanan mücadeleye Olcay Çakır Turgut, Ayşe Cora, Bahar Çağlar, Tilbe Şenyürek ve Kuanitra Holingsvorth beşiyle başlayan milliler, ilk periyodu 21-15 önde tamamladı. 2'nci periyotta da oyunun kontrolünü rakibine bırakmayan Potanın Perileri, devreyi 49-27 ile geçti.

3'üncü periyotta vites artıran ay-yıldızlılar, mücadelenin son bölümüne 63-44 üstün girerken, mücadeleden de 81-56'lık galibiyetle ayrıldı.



Maçı, Türkiye Cumhuriyeti Tallin Büyükelçisi Hayriye Kumaşçıoğlu, Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım ve Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri de takip etti.



Ay-yıldızlılar, grubundaki ikinci maçında 15 Kasım Çarşamba günü Ankara'da Polonya ile karşı karşıya gelecek.