 Potanın Perileri rahat kazandı – Fotomaç – 11 Kasım 2017 ;
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    11 Kasım 2017, Cumartesi
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    Potanın Perileri rahat kazandı

    Potanın Perileri rahat kazandı

    2019 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu ilk maçında, A Milli Kadın Basketbol Takımı, Estonya'yı 81-56 mağlup etti.

    TTU Spor Merkezi'nde oynanan mücadeleye Olcay Çakır Turgut, Ayşe Cora, Bahar Çağlar, Tilbe Şenyürek ve Kuanitra Holingsvorth beşiyle başlayan milliler, ilk periyodu 21-15 önde tamamladı. 2'nci periyotta da oyunun kontrolünü rakibine bırakmayan Potanın Perileri, devreyi 49-27 ile geçti.
    3'üncü periyotta vites artıran ay-yıldızlılar, mücadelenin son bölümüne 63-44 üstün girerken, mücadeleden de 81-56'lık galibiyetle ayrıldı.

    Maçı, Türkiye Cumhuriyeti Tallin Büyükelçisi Hayriye Kumaşçıoğlu, Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım ve Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri de takip etti.

    Ay-yıldızlılar, grubundaki ikinci maçında 15 Kasım Çarşamba günü Ankara'da Polonya ile karşı karşıya gelecek.

    1. 11 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 20:09
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