Türkiye Estonya ile karşılaşacak

Başkent Tallinn'deki TTU Spor Merkezi'nde oynanacak karşılaşma TSİ 18.00'de başlayacak.

Polonya, Belarus ve Estonya ile B Grubu'nda yer alan başantrenör Ekrem Memnun yönetimindeki milliler, elemelere iyi bir giriş yapmaya çalışacak.

Ay-yıldızlı ekipte sakatlığı bulunan Işıl Alben, Estonya karşısında görev yapamayacak. Milli basketbolcunun, Türkiye'nin 15 Kasım'da Ankara'da Polonya'yı konuk edeceği karşılaşmada forma giyip giyemeyeceği ise daha sonra belli olacak.

A Milli Takım'da ayrıca Melis Gülcan da sakatlığı nedeniyle Estonya ve Polonya maçlarının kadrosundan çıkartılmıştı.

Elemelerde 32 takım, dörderli 8 grupta mücadele edecek. Grubunu ilk sırada bitiren 8 takım ile en iyi 6 grup ikincisi, Sırbistan ve Letonya'nın ortaklaşa düzenleyeceği finallere katılmaya hak kazanacak.

Türkiye, Çekya'nın ev sahipliğinde yapılan 2017 Avrupa Şampiyonası'nda 5. olmuştu. İspanya ise finalde Fransa'yı mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmıştı.