 Türkiye Estonya ile karşılaşacak – Fotomaç – 10 Kasım 2017 ;
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    10 Kasım 2017, Cuma
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    Türkiye Estonya ile karşılaşacak

    Türkiye Estonya ile karşılaşacak

    A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'ndaki ilk maçında yarın deplasmanda Estonya ile karşılaşacak.

    Başkent Tallinn'deki TTU Spor Merkezi'nde oynanacak karşılaşma TSİ 18.00'de başlayacak.

    Polonya, Belarus ve Estonya ile B Grubu'nda yer alan başantrenör Ekrem Memnun yönetimindeki milliler, elemelere iyi bir giriş yapmaya çalışacak.

    Ay-yıldızlı ekipte sakatlığı bulunan Işıl Alben, Estonya karşısında görev yapamayacak. Milli basketbolcunun, Türkiye'nin 15 Kasım'da Ankara'da Polonya'yı konuk edeceği karşılaşmada forma giyip giyemeyeceği ise daha sonra belli olacak.

    A Milli Takım'da ayrıca Melis Gülcan da sakatlığı nedeniyle Estonya ve Polonya maçlarının kadrosundan çıkartılmıştı.

    Elemelerde 32 takım, dörderli 8 grupta mücadele edecek. Grubunu ilk sırada bitiren 8 takım ile en iyi 6 grup ikincisi, Sırbistan ve Letonya'nın ortaklaşa düzenleyeceği finallere katılmaya hak kazanacak.

    Türkiye, Çekya'nın ev sahipliğinde yapılan 2017 Avrupa Şampiyonası'nda 5. olmuştu. İspanya ise finalde Fransa'yı mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmıştı.

    1. 10 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 09:57
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