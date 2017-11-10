Türkiye Estonya ile karşılaşacak
A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'ndaki ilk maçında yarın deplasmanda Estonya ile karşılaşacak.
Başkent Tallinn'deki TTU Spor Merkezi'nde oynanacak karşılaşma TSİ 18.00'de başlayacak.
Polonya, Belarus ve Estonya ile B Grubu'nda yer alan başantrenör Ekrem Memnun yönetimindeki milliler, elemelere iyi bir giriş yapmaya çalışacak.
Ay-yıldızlı ekipte sakatlığı bulunan Işıl Alben, Estonya karşısında görev yapamayacak. Milli basketbolcunun, Türkiye'nin 15 Kasım'da Ankara'da Polonya'yı konuk edeceği karşılaşmada forma giyip giyemeyeceği ise daha sonra belli olacak.
A Milli Takım'da ayrıca Melis Gülcan da sakatlığı nedeniyle Estonya ve Polonya maçlarının kadrosundan çıkartılmıştı.
Elemelerde 32 takım, dörderli 8 grupta mücadele edecek. Grubunu ilk sırada bitiren 8 takım ile en iyi 6 grup ikincisi, Sırbistan ve Letonya'nın ortaklaşa düzenleyeceği finallere katılmaya hak kazanacak.
Türkiye, Çekya'nın ev sahipliğinde yapılan 2017 Avrupa Şampiyonası'nda 5. olmuştu. İspanya ise finalde Fransa'yı mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmıştı.
- 10 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 09:57
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Sizce Galatasaray Arda'yı transfer etmeli mi?
Toplam 2
Yorum
HASSABEYİ Arda gelip buralar bndn sorulur ben barçadan geldim tripleri içine girerse olmaz takımın LİDERi TUDOR ona karşı tavır istmyrz yerini bilsin
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Karşılıklı köprüleri attılar
Toplam 10
Yorum
Erol Ardayı istemiyenlere bakın ya beşiktaşlı yada fenerbahçeli
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Yıldırım el koydu
Toplam 5
Yorum
SARI KANARYA YILDIRIM EL KOYACAGINA ÖZGÜR YANKAYA VE CÜNEYTE DÜDÜK ASTIRAMAYAN AZİZ YILDIRIM TAKIMDAN ELİNİ ÇEKSİN
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