Zeynep Gül Ene, ay-yıldızlı takımın B Grubu ilk maçında yarın Estonya, ikinci karşılaşmasında da 15 Kasım Çarşamba günü Polonya ile karşılaşacağını belirterek, "Grubu birinci bitireceğimizi düşünüyorum." dedi.

Grupta Estonya ve Polonya'nın yanı sıra Belarus ile de mücadele edeceklerini hatırlatan Ene, "Her turnuva yeni bir hikaye. Bir önceki turnuvada başarısız olan, tam kadro oynamamış takımlar, bir sonraki organizasyon için yeni hedefler koyuyor. Grubumuzdaki Polonya ve Belarus, basketbol ekolüne sahip ülkeler. Ancak son iki Avrupa Şampiyonası'nı başarılı geçirmemiş ülkeler. Hem 2019 Avrupa Şampiyonası'nın 2020 Tokyo Olimpiyatları'nı etkileyecek olması hem de kendi basketbol kültür ve ekollerini devam ettirmek adına iki takımın da en kuvvetli kadroyla geleceğini düşünüyorum. Bir yıllık süreçte bizi zor 6 maç bekliyor." diye konuştu.

Zeynep Gül Ene, milli takımın son yıllarda başarılı bir performans ortaya koyduğunu anlatarak, "Kağıt üzerinde favori görünüyoruz. Milli takımımızın 7-8 yıllık başarı ve performansına baktığımız zaman grubu birinci bitireceğimizi düşünüyoruz. Ancak burada birçok faktör devreye giriyor. Sezon içinde oyuncularımız, sakatlık ve yorgunlukla geliyor. Bunları en kısa sürede tedavi ederek, bu maçlara gidebilmek çok önemli. Şu anda yapmaya çalıştığımız bu. Yarın oynayacağımız maça en iyi şekilde hazırlanarak, milli takıma yakışacak şekilde oynayıp, kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Umut vadeden oyuncularımız var"

Zeynep Gül Ene, milli takımda çok yetenekli oyuncuların bulunduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Çok yetenekli ve umut vadeden oyuncularımız var. Tüm pozisyonlarda oynayacak çok yetenekli sporcularımız bulunuyor. Burada kulüplere ve oyuncuların kendilerine çok büyük iş düşüyor. Milli takıma geldikleri süreler kısıtlı. Kulüplerinde üst düzey basketbolun gerektirdiği şekilde çalışmalarına önem vererek hazırlanmaları gerekiyor. Bu iş çalışmayla oluyor. Ne kadar yetenekli olursanız olun, elinizdeki potansiyel ne kadar iyi olursa olsun üst düzey çalışma yapmadıkça ve büyük organizasyon içinde olmadıkça bu iş olmuyor. Yeni nesilden çok umutluyuz."

Ene, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon uygulanmaya başlanan yabancı oyuncu kuralının meyvelerini vermeye başladığını anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Federasyonun almış olduğu 3+2 kuralının bu sezon oynanan 4-5 haftalık süreçte Türk oyunculara çok büyük fırsatlar getirdiğini görüyoruz. Baktığımızda aldıkları süreler ciddi şekilde artmış bulunmakta. Açıkçası buradan başlayarak Türk oyuncuların hem daha fazla süre hem de daha fazla sorumluluk alacağını düşünüyorum. Kendi kulüplerinde bütün sezon boyunca bu sorumluluğu almamış oyuncular da yavaş yavaş ısınıyor. Bu kural, Nevriye Yılmazların da döneminde uygulanan bir kuraldı. Sonra 4 yabancıya geçilmişti. Bence o jenerasyonun başarısını da olumlu etkileyen bir kuraldı."

Zeynep Gül Ene, birkaç sezon önce çok başarılı yabancı oyuncuların Türkiye'de forma giydiğini anımsatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bundan 5-6 sezon önceki gibi kaliteli yabancı oyuncular artık Türkiye'ye gelmiyor. O durumun, o dönemlerde de çok sürdürülebilir olduğunu düşünmüyordum. ABD Milli Takımı'nın bütün kadrosu neredeyse Türk liginde oynuyordu. Bu ekonomik olarak da sürdürülebilir bir şey değil. Uzun vadede Rusya Milli Takımı'na zarar verdiği gibi Türk Milli Takımı'na da zarar verebilecek bir oluşumdu. Şimdi daha genç, oynadığı takımın hem başarısına hem de birlikte mücadele ettiği oyunculara katkı yapan yabancılarla oynanan basketbol bana keyif veriyor."