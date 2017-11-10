 Hedef 2’de 2 – Fotomaç – 10 Kasım 2017 ;
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    10 Kasım 2017, Cuma
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    Hedef 2’de 2

    Hedef 2’de 2
    AVRUPA Şampiyonası elemelerinde üst üste Estonya ve Polonya ile oynayacak A
    Milli Kadın Basketbol Takımı'ndan Bahar Çağlar, "2'de 2 ile başlamak istiyoruz" dedi. Bahar, yabancı değişikliğinin pozitif yansıyacağını da belirtti.
    1. 10 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:18
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