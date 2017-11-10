Hedef 2’de 2

AVRUPA Şampiyonası elemelerinde üst üste Estonya ve Polonya ile oynayacak A

Milli Kadın Basketbol Takımı'ndan Bahar Çağlar, "2'de 2 ile başlamak istiyoruz" dedi. Bahar, yabancı değişikliğinin pozitif yansıyacağını da belirtti.