A Milli Kadın Basketbol Takımı Estonya'da
2019 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu'ndaki ilk maçında yarın deplasmanda Estonya ile karşılaşacak Türkiye, bu ülkeye geldi.
Atatürk Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Estonya'nın başkenti Tallinn'e ulaşan ay-yıldızlı ekip, daha sonra konaklayacağı otele geçti.
Sakatlığı bulunan milli basketbolcu Işıl Alben, kafilede yer almadı.
Başantrenör Ekrem Memnun yönetimindeki Türkiye'nin, 13 kişilik Estonya kafilesinde şu oyuncular bulunuyor:
Elif Emirtekin, Esra Ural Topuz, Ayşe Cora, Pelin Derya Bilgiç, Tuğçe Canıtez, Tilbe Şenyürek, Hülya Çoklar, Merve Aydın, İlayda Güner, Olcay Çakır Turgut, Kuanitra Holingsvorth, Bahar Çağlar, Cansu Köksal.
Öte yandan, 27 yaşına giren Tuğçe Canıtez için uçakta sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.
Tallinn'deki TTU Spor Merkezi'nde oynanacak karşılaşma, TSİ 18.00'de başlayacak.
Karşılaşmanın ardından özel uçakla yurda dönecek milliler, 15 Kasım Çarşamba günü Ankara'da Polonya'yı konuk edecek.
- 10 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 16:10
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Gomis’ten kanser hastası çocuklara anlamlı destek
Toplam 4
Yorum
İLHAM AZERİ KULÜBE 20 BİN DOLAR BAĞIŞTA BULUNUYORUM, TEKİ BU KUMARBAZ BİZE GELMESİN !
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Sizce Galatasaray Arda'yı transfer etmeli mi?
Toplam 27
Yorum
Hakan Ne evladından bahsediyorsunuz bilmiyorum.Arda Galatasaraydan giderken takımın kaptanıydı. Caneri dövmüş ,göbek bağlamıştı.
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Gomis’ten kanser hastası çocuklara anlamlı destek
Toplam 4
Yorum
İLHAM AZERİ 1.5 MİLYON VERİN, GELMESİN !
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