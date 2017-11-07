Melis Gülcan, aday kadrodan çıkarıldı
2019 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda Estonya ve Polonya ile karşılaşacak A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda sakatlığı bulunan Melis Gülcan, aday kadrodan çıkarıldı.
Türkiye Basketbol Federasyonun internet sitesinde yer alan bilgiye göre A Milli Takım'ın teknik heyeti, sakatlığı dolayısıyla Melis Gülcan'ın kadrodan çıkarılmasına karar verdi. Melis'in durumuyla ilgili açıklamalarda bulunan milli takım doktoru Metin Uzun, "Diz dış yan bağ yırtığı nedeniyle, 1996 doğumlu oyuncumuz Melis Gülcan'ı kadrodan çıkartma kararı aldık. Kulübünde de geride bıraktığımız iki hafta boyunca sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen genç oyuncumuzun en kısa sürede tam anlamıyla sağlığına kavuşarak parkelere dönmesini dilerim." ifadelerini kullandı. A Milli Takım 11 Kasım Cumartesi günü Estonya, 15 Kasım Çarşamba günü de Polonya ile karşı karşıya gelecek.
- 07 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 12:34
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Fenerbahçe’de üç kadro dışı, iki ihtar
Toplam 53
Yorum
Mr.Tufan Oynamayan futbolcular mı puan kayıplarından sorumluymuş?
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Fenerbahçe’de üç kadro dışı, iki ihtar
Toplam 53
Yorum
ruhi mücerret lig sonuncusuna karşı iki ön libero oynayıp, suçu hakemlere atmak bir fener klasiği bravo cesur yürek aykut .:))))
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Tudor'dan Arda'ya veto
Toplam 2
Yorum
gökhan arda galatasarayda oynayamaz ama fenerde oynayabilir kadro müsait arda icin
Melis Gülcan, aday kadrodan çıkarıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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