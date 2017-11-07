 Melis Gülcan, aday kadrodan çıkarıldı – Fotomaç – 07 Kasım 2017 ;
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    07 Kasım 2017, Salı
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    , aday kadrodan çıkarıldı

    Melis Gülcan, aday kadrodan çıkarıldı

    2019 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda Estonya ve Polonya ile karşılaşacak A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda sakatlığı bulunan , aday kadrodan çıkarıldı.

    Türkiye Basketbol Federasyonun internet sitesinde yer alan bilgiye göre A Milli Takım'ın teknik heyeti, sakatlığı dolayısıyla 'ın kadrodan çıkarılmasına karar verdi. Melis'in durumuyla ilgili açıklamalarda bulunan milli takım doktoru Metin Uzun, "Diz dış yan bağ yırtığı nedeniyle, 1996 doğumlu oyuncumuz Melis Gülcan'ı kadrodan çıkartma kararı aldık. Kulübünde de geride bıraktığımız iki hafta boyunca sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen genç oyuncumuzun en kısa sürede tam anlamıyla sağlığına kavuşarak parkelere dönmesini dilerim." ifadelerini kullandı. A Milli Takım 11 Kasım Cumartesi günü Estonya, 15 Kasım Çarşamba günü de Polonya ile karşı karşıya gelecek.

    1. 07 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 12:34
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