Melis Gülcan, aday kadrodan çıkarıldı

Türkiye Basketbol Federasyonun internet sitesinde yer alan bilgiye göre A Milli Takım'ın teknik heyeti, sakatlığı dolayısıyla Melis Gülcan'ın kadrodan çıkarılmasına karar verdi. Melis'in durumuyla ilgili açıklamalarda bulunan milli takım doktoru Metin Uzun, "Diz dış yan bağ yırtığı nedeniyle, 1996 doğumlu oyuncumuz Melis Gülcan'ı kadrodan çıkartma kararı aldık. Kulübünde de geride bıraktığımız iki hafta boyunca sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen genç oyuncumuzun en kısa sürede tam anlamıyla sağlığına kavuşarak parkelere dönmesini dilerim." ifadelerini kullandı. A Milli Takım 11 Kasım Cumartesi günü Estonya, 15 Kasım Çarşamba günü de Polonya ile karşı karşıya gelecek.