“Hedefimiz önce Avrupa Şampiyonası’na katılmak”
A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun, öncelikli hedeflerinin Avrupa Şampiyonası’na katılmak olduğunu söylerken, Dünya Şampiyonası’nda da madalya almak istediklerini belirtti.
"MADALYA İÇİN GİDİYORUZ"
Takımın atmosferinin çok iyi olduğunu söyleyen Memnun, "Oldukça genç bir takımımız var. Daha önceden oluşan bir Milli Takım kültürü var. Milli Takım her zaman çok iyi. Bir takım genç arkadaşlar daha önce kadroda olmuştu. Arkadaşların daha çok sorumluluk alacağı bir ortam oluşturmaya çalıştık. Ufak tefek sakatlıklarımız var. Çok yoğun maç temposundan geliyor oyuncular. Bu sakatlıklar büyümeden oyuncuları maçlara hazırlayacağız" dedi. Her turnuvaya madalya için gittiklerini söyleyen Memnun, "Prag'da 6 maçın 5'ini kazanıp 5. Olduk. 2 turnuvada da bazı maçlarda 5, 6 dakikalık kötü oyunlarımız oldu çeyrek finallerde ve madalyanın uzağında kaldık. Potansiyelimiz var. Diğer arkadaşlar da takıma katılacak ve tam takım olacağız. Hedefimiz önümüzdeki 2 maç ve sonrasında Dünya Şampiyonası. Bu turnuvaya hazırlanmak için önümüzde çok zamanımız var. Hedeflerimizi yüksek tutup kadın basketbolunu yukarıda tutmaya çalışıyoruz. Tek düşündüğümüz madalya almak" diye konuştu.
"HERKES EN İYİ MİLLİ TAKIMI SAHADA GÖRMEK İSTER"
Değişen statünün artı ve eksilerini anlatan Ekrem Memnun, "Kadınlarla erkekler biraz farklı. Erkeklerin oynadığı FIBA ve ULEB var. Orada durum biraz karışık. Önceki düzende sadece yazları resmi turnuva oluyordu. Milli Takım her ülke için geçerli ve hiçbir zaman kendi seyircisi önünde maç oynamıyordu. En azından kadın basketbol seyircisi takımı görme şansı buluyor. Bu çok önemli. Ama bu sistemin eksi tarafı maç programının çok yoğun olması. Maçtan çıkıp 3 gün içinde yeni bir maça hazırlanmak zor. Sakatlık riski de çok yüksek oluyor. Ancak herkes için şartlar eşit. Artı ve eksiler olarak bunları görüyorum" açıklamasını yaptı.
Fenerbahçeli basketbolcuların Milli Takım'a katılmayacağını açıklamasının hatırlatıldığı Ekrem Memnun, "En nihayetinde sahada bir Milli Takımımız olacak. Ancak bununla ilgili biraz daha beklemek lazım. Bu işi yöneten insanlar var. Görüşmeler olur, zaman geçer ve gerekli kişiler, gerekli açıklamaları yapar. Umarım çözüme ulaşır. Hepimiz basketbol ve Türk Milli Takımı taraftarı olarak en iyi kadromuzu sahada görmek istiyoruz. Umarım en iyi şekilde çözümlerler" diyerek sözlerini tamamladı.
- 07 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 12:42
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Fenerbahçe’de üç kadro dışı, iki ihtar
Toplam 53
Yorum
Mr.Tufan Oynamayan futbolcular mı puan kayıplarından sorumluymuş?
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Fenerbahçe’de üç kadro dışı, iki ihtar
Toplam 53
Yorum
ruhi mücerret lig sonuncusuna karşı iki ön libero oynayıp, suçu hakemlere atmak bir fener klasiği bravo cesur yürek aykut .:))))
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Tudor'dan Arda'ya veto
Toplam 2
Yorum
gökhan arda galatasarayda oynayamaz ama fenerde oynayabilir kadro müsait arda icin
“Hedefimiz önce Avrupa Şampiyonası’na katılmak” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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