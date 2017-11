“Hedefimiz önce Avrupa Şampiyonası’na katılmak”

Avrupa Şampiyonası'na katılmak için önemli 2 maça çıkacak olan A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda Başantrenör Ekrem Memnun basın mensuplarıyla bir araya geldi. 2019 Avrupa Şampiyonası'na çok önem verdiklerini belirten Memnun, "Mutlaka katılmak istiyoruz. 2020 Olimpiyatları için belirleyici bir turnuva. İlk adım olarak oraya katılmanın birinci şartı gruptan 1. çıkabilmek. 6 tane en iyi 2. de katılacak ama bu riske girmek istemiyoruz. Sert bir grupta olduğumuzu düşünüyoruz. Polonya ve Belarus. Olimpiyat yıllarında herkes en iyi oyuncularıyla geliyor bu turnuvalara. Estonya deplasmanı var. Estonya büyük başarıları olan bir takım değil ama genç bir takım ve ciddiye alıyoruz. Dün ilk antrenmanımızı yaptık. En iyi şekildi oynayabilir hale gelmek istiyoruz. Ufak tefek sakatlıklarımız var. Sezon yoğun geçiyor. Onların tamiratı, takımı hazırlama ve bir araya gelme durumuyla en iyi şekilde hazır hale geleceğiz" ifadelerini kullandı.Takımın atmosferinin çok iyi olduğunu söyleyen Memnun, "Oldukça genç bir takımımız var. Daha önceden oluşan bir Milli Takım kültürü var. Milli Takım her zaman çok iyi. Bir takım genç arkadaşlar daha önce kadroda olmuştu. Arkadaşların daha çok sorumluluk alacağı bir ortam oluşturmaya çalıştık. Ufak tefek sakatlıklarımız var. Çok yoğun maç temposundan geliyor oyuncular. Bu sakatlıklar büyümeden oyuncuları maçlara hazırlayacağız" dedi. Her turnuvaya madalya için gittiklerini söyleyen Memnun, "Prag'da 6 maçın 5'ini kazanıp 5. Olduk. 2 turnuvada da bazı maçlarda 5, 6 dakikalık kötü oyunlarımız oldu çeyrek finallerde ve madalyanın uzağında kaldık. Potansiyelimiz var. Diğer arkadaşlar da takıma katılacak ve tam takım olacağız. Hedefimiz önümüzdeki 2 maç ve sonrasında Dünya Şampiyonası. Bu turnuvaya hazırlanmak için önümüzde çok zamanımız var. Hedeflerimizi yüksek tutup kadın basketbolunu yukarıda tutmaya çalışıyoruz. Tek düşündüğümüz madalya almak" diye konuştu.Değişen statünün artı ve eksilerini anlatan Ekrem Memnun, "Kadınlarla erkekler biraz farklı. Erkeklerin oynadığı FIBA ve ULEB var. Orada durum biraz karışık. Önceki düzende sadece yazları resmi turnuva oluyordu. Milli Takım her ülke için geçerli ve hiçbir zaman kendi seyircisi önünde maç oynamıyordu. En azından kadın basketbol seyircisi takımı görme şansı buluyor. Bu çok önemli. Ama bu sistemin eksi tarafı maç programının çok yoğun olması. Maçtan çıkıp 3 gün içinde yeni bir maça hazırlanmak zor. Sakatlık riski de çok yüksek oluyor. Ancak herkes için şartlar eşit. Artı ve eksiler olarak bunları görüyorum" açıklamasını yaptı.Fenerbahçeli basketbolcuların Milli Takım'a katılmayacağını açıklamasının hatırlatıldığı Ekrem Memnun, "En nihayetinde sahada bir Milli Takımımız olacak. Ancak bununla ilgili biraz daha beklemek lazım. Bu işi yöneten insanlar var. Görüşmeler olur, zaman geçer ve gerekli kişiler, gerekli açıklamaları yapar. Umarım çözüme ulaşır. Hepimiz basketbol ve Türk Milli Takımı taraftarı olarak en iyi kadromuzu sahada görmek istiyoruz. Umarım en iyi şekilde çözümlerler" diyerek sözlerini tamamladı.