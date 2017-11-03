 Avrupa Şampiyonası elemelerine doğru – Fotomaç – 03 Kasım 2017 ;
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    03 Kasım 2017, Cuma
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    Avrupa Şampiyonası elemelerine doğru

    Avrupa Şampiyonası elemelerine doğru

    A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası elemeleri B Grubu'nda 15 Kasım Çarşamba günü Ankara'da Polonya ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı.

    Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Ankara Spor Salonu'nda saat 19.30'da başlayacak karşılaşmanın biletlerinin Biletix üzerinden satışa sunulduğu belirtildi.

    Basketbol severlerin biletleri 10 ila 100 liradan temin edebileceği kaydedildi.

    1. 03 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 12:26
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