Avrupa Şampiyonası elemelerine doğru
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası elemeleri B Grubu'nda 15 Kasım Çarşamba günü Ankara'da Polonya ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Ankara Spor Salonu'nda saat 19.30'da başlayacak karşılaşmanın biletlerinin Biletix üzerinden satışa sunulduğu belirtildi.
Basketbol severlerin biletleri 10 ila 100 liradan temin edebileceği kaydedildi.
- 03 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:26
-
Özkahya'dan büyük hata!
Toplam 19
Yorum
TARAFTAR Onlar bir maçta çekiyorlar bizler tüm sezonu bu hakemlerle bitiriyoruz , sonuç kaos.
-
Caner'e Tahkim de acımadı
Toplam 9
Yorum
BEŞİKTAŞ senden bize sıra gelmiyor ki ver buzu da koyalım sürekli sende...
-
Edin Visca'dan 90+3'te altın gol
Toplam 17
Yorum
Sercan yazıklar olsun başaksehirede Abdullah avcıya da sakat diyerek oynatmadığı adamları ligde oynatıyorlar.
Avrupa Şampiyonası elemelerine doğru haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.