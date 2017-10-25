 Kadın milliler start alacak – Fotomaç – 25 Ekim 2017 ;
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    25 Ekim 2017, Çarşamba
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    Kadın milliler start alacak

    Kadın milliler start alacak
    A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 2019 Avrupa Şampiyonası eleme grubunda Estonya ve Polonya ile yapacağı maçlar öncesi aday kadrosu belli oldu. A Milli Kadın Takımı'nın 6 Kasım Pazartesi günü İstanbul'da kampa girerek çalışmalara başlayacak. Milliler, Avrupa Şampiyonası'na katılım hakkı elde edebilmek için B Grubu'ndaki ilk iki maçında 11 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Estonya ve 15 Kasım Çarşamba günü Ankara'da Polonya ile karşılaşacak.
    1. 25 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:05
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