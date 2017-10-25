Kadın milliler start alacak

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 2019 Avrupa Şampiyonası eleme grubunda Estonya ve Polonya ile yapacağı maçlar öncesi aday kadrosu belli oldu. A Milli Kadın Takımı'nın 6 Kasım Pazartesi günü İstanbul'da kampa girerek çalışmalara başlayacak. Milliler, Avrupa Şampiyonası'na katılım hakkı elde edebilmek için B Grubu'ndaki ilk iki maçında 11 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Estonya ve 15 Kasım Çarşamba günü Ankara'da Polonya ile karşılaşacak.