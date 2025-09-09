Türkiye-Polonya MAÇI CANLI İZLE | Türkiye-Polonya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Milliler, yarı finale yükselmesi halinde EuroBasket 1957'den bu yana ilk kez 7'de 7 yapacak. A Milli Takım, 2025 Avrupa Şampiyonası'nda maç başına sayı ortalamasında üçüncü (90.7), 2 veya 3 sayılık atış yüzdesinde ikinci (53.2), 3 sayılık atış yüzdesinde birinci (45), en fazla blok yapan takımlar sıralamasında üçüncü (24), asist ortalamasında üçüncü (22) ve verimlilik ortalamasında ise ikinci (112.7) sırada yer aldı.

