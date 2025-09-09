Türkiye-Polonya MAÇI CANLI İZLE | Türkiye-Polonya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası, Türkiye-Polonya çeyrek final mücadelesiyle devam ediyor. A Milli Basketbol Takımı, namağlup serisini sürdürerek şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor. 12 Dev Adam, çeyrek finalde Polonya karşısında da üstün bir performans sergileyerek yarı finale yükselmek istiyor. Başantrenör Ergin Ataman yönetiminde sahaya çıkacak olan milliler, zorlu maçta hata yapmak istemiyor. Basketbolseverler ise "Türkiye-Polonya basketbol maçı nasıl izlenir?" sorusunu araştırmaya devam ediyor. Peki, Türkiye-Polonya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
TÜRKİYE-POLONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde oynanacak Türkiye-Polonya basketbol maçı 9 Eylül Salı günü saat 17.00'de başlayacak.
TÜRKİYE-POLONYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Riga Arena'da oynanacak Türkiye-Polonya basketbol maçı TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Türkiye, 2025 Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı tüm maçları kazanan iki takımdan biri olarak dikkati çekiyor. EuroBasket 2025'te çeyrek finale yükselen ekiplerden sadece Türkiye ile son dünya şampiyonu Almanya, 6 müsabakayı da kazandı.
Milliler, yarı finale yükselmesi halinde EuroBasket 1957'den bu yana ilk kez 7'de 7 yapacak. A Milli Takım, 2025 Avrupa Şampiyonası'nda maç başına sayı ortalamasında üçüncü (90.7), 2 veya 3 sayılık atış yüzdesinde ikinci (53.2), 3 sayılık atış yüzdesinde birinci (45), en fazla blok yapan takımlar sıralamasında üçüncü (24), asist ortalamasında üçüncü (22) ve verimlilik ortalamasında ise ikinci (112.7) sırada yer aldı.
HEDEF 24 YIL SONRA YARI FİNAL
A Milli Basketbol Takımı, Polonya'ya üstünlük kurması halinde Avrupa Şampiyonası'nda 24 yıl sonra yarı finale yükselme sevinci yaşayacak.
Türkiye, ev sahipliğini yaptığı EuroBasket 2001'de gümüş madalya kazanmıştı. Ay-yıldızlılar, finalde Yugoslavya'ya 78-69 mağlup olarak ikincilikle yetinmişti. Milliler, ilk kez katıldığı ve 7 takımın mücadele ettiği EuroBasket 1949'u ise dördüncü tamamlamıştı.
TÜRKİYE İLE POLONYA ARASINDA 9. RANDEVU
A Milli Takım, turnuva tarihinde Polonya ile 9. kez karşı karşıya gelecek. EuroBasket'te iki takım arasında yapılan 8 müsabakanın 2'sini Türkiye, 6'sını Polonya kazandı.
Milliler, Polonya ile şampiyonada son olarak EuroBasket 2009 ve EuroBasket 2011 grup aşamasında karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip, 2009'da Polonya'yı 87-69 mağlup ederken, 2011'de ise sahadan 84-83 mağlup ayrıldı.
