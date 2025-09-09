CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Basket Erkek Milli Türkiye 91-77 Polonya | MAÇ SONUCU-ÖZET

Türkiye 91-77 Polonya | MAÇ SONUCU-ÖZET

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçında Türkiye, Polonya'yı 91-77 mağlup etti. 12 Dev Adam, namağlup bir şekilde yoluna devam ettiği turnuvada adını yarı finale yazdırdı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2025 Salı 16:50 Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2025 Salı 19:11
Türkiye 91-77 Polonya | MAÇ SONUCU-ÖZET

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nda 12 Dev Adam, çeyrek final mücadelesinde Polonya ile karşılaştı. A Milli Basketbol Takımı, Polonya'yı 91-77 yendi ve 7'de 7 yaparak yarı finale yükseldi. Millilerimiz yarı finalde Litvanya-Yunanistan maçının kazananı ile karşılaşacak. Çeyrek sonuçları şu şekildeydi...

1. ÇEYREK: 19-19

DEVRE ARASI: 46-32

3. ÇEYREK: 65-50

ALPEREN TARİH YAZDI

Polonya karşısında 19 sayı/12 ribaund/10 asist istatistiklerini yakalayan Alperen Şengün, EuroBasket tarihinde triple-double yapan en genç basketbolcu oldu. (23 yıl 46 gün) Alperen ayrıca turnuva tarihinde triple-double yapan beşinci oyuncu olurken bunu başaran ilk Türk basketbolcu olarak da tarihe geçti.

İşte F.Bahçe'nin yeni teknik direktörü!
DİĞER
'Gözleri KaraDeniz'de Azil intikam için İstanbul’a gelir
Terör devleti İsrail'in derdi ateşkes değil! Doha'da müzakere masasına kalleş saldırı: Hamas'tan "Liderlerimiz sağ kurtuldu" açıklaması
F.Bahçe'den zorunlu transfer! 3 gün içinde iş bitecek
Cengiz Ünder: En büyük hedefim...
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor
