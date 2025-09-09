Türkiye 91-77 Polonya | MAÇ SONUCU-ÖZET

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nda 12 Dev Adam, çeyrek final mücadelesinde Polonya ile karşılaştı. A Milli Basketbol Takımı, Polonya'yı 91-77 yendi ve 7'de 7 yaparak yarı finale yükseldi. Millilerimiz yarı finalde Litvanya-Yunanistan maçının kazananı ile karşılaşacak. Çeyrek sonuçları şu şekildeydi...
1. ÇEYREK: 19-19
DEVRE ARASI: 46-32
3. ÇEYREK: 65-50
ALPEREN TARİH YAZDI
Polonya karşısında 19 sayı/12 ribaund/10 asist istatistiklerini yakalayan Alperen Şengün, EuroBasket tarihinde triple-double yapan en genç basketbolcu oldu. (23 yıl 46 gün) Alperen ayrıca turnuva tarihinde triple-double yapan beşinci oyuncu olurken bunu başaran ilk Türk basketbolcu olarak da tarihe geçti.
HOW GOOD IS THIS TEAM? 🇹🇷#EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/TqK3DcsVNw— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 9, 2025