Önemli değil

Yunan ekibi Panathinaikos ve A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, Sırp medyasından Meridian Sport'a verdiği röportajda Fenerbahçe ile yaşadığı gerginlik ve sarı-lacivertlilerin milli takım kadrosuna oyuncu göndermeme kararı hakkında konuştu. Ataman, "Bu beni ilgilendirmiyor. Umurumda değil. Ben milli takımın koçuyum. Benim işverenim Türkiye Basketbol Federasyonu ve Türkiye Cumhuriyeti devleti. Ben işimi yapmaya devam edeceğim" dedi.

UMARIM TAKIMA KATILIRLAR

Ergin Ataman, Avrupa Şampiyonası'na katılmak istediklerinin altını çizerken, "Ben zamanı geldiğinde takımın başında olacağım, umarım eleme maçları için aday kadroya çağırdığımız tüm oyuncular da takıma katılır ve beraber Avrupa Şampiyonası'na gideriz. Tabii ki milli takım çok önemli. Kulüp kadrolarının yüzde 90'ını yabancı oyuncular ve koçlar oluşturuyor. İnsanlar kendi oyuncularını izlemek istiyor. Bu yüzden milli takım her ülke ve takım, herkes için çok önemli" diye konuştu.

BAŞKANDAN ÖZEL İZİN

Ataman, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda 22 Kasım'da Macaristan ile oynanacak maçta ay-yıldızlı takımın başında olacağını açıkladı. Ataman, yaptığı paylaşımda THY Avrupa Ligi'nde Zalgiris maçıyla aynı güne denk gelen Macaristan maçı için Başkan Giannakopoulos'un özel izin verdiğini belirtip teşekkür etti.