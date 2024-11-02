  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Basket Erkek Milli

Önemli değil

Basketbol A Milli Takımı Başantrenörü, F.Bahçe’nin milli takıma oyuncu göndermeme kararı için, “Ben işimi yapmaya devam edeceğim” yorumunu yaptı.

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2024 Cumartesi 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Önemli değil

Yunan ekibi Panathinaikos ve A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, Sırp medyasından Meridian Sport'a verdiği röportajda Fenerbahçe ile yaşadığı gerginlik ve sarı-lacivertlilerin milli takım kadrosuna oyuncu göndermeme kararı hakkında konuştu. Ataman, "Bu beni ilgilendirmiyor. Umurumda değil. Ben milli takımın koçuyum. Benim işverenim Türkiye Basketbol Federasyonu ve Türkiye Cumhuriyeti devleti. Ben işimi yapmaya devam edeceğim" dedi.

UMARIM TAKIMA KATILIRLAR

Ergin Ataman, Avrupa Şampiyonası'na katılmak istediklerinin altını çizerken, "Ben zamanı geldiğinde takımın başında olacağım, umarım eleme maçları için aday kadroya çağırdığımız tüm oyuncular da takıma katılır ve beraber Avrupa Şampiyonası'na gideriz. Tabii ki milli takım çok önemli. Kulüp kadrolarının yüzde 90'ını yabancı oyuncular ve koçlar oluşturuyor. İnsanlar kendi oyuncularını izlemek istiyor. Bu yüzden milli takım her ülke ve takım, herkes için çok önemli" diye konuştu.

BAŞKANDAN ÖZEL İZİN

Ataman, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda 22 Kasım'da Macaristan ile oynanacak maçta ay-yıldızlı takımın başında olacağını açıkladı. Ataman, yaptığı paylaşımda THY Avrupa Ligi'nde Zalgiris maçıyla aynı güne denk gelen Macaristan maçı için Başkan Giannakopoulos'un özel izin verdiğini belirtip teşekkür etti.

Mourinho'nun hayalindeki ikili ortaya çıktı!
G.Saray'dan Ada'ya kanat çıkarması!
DİĞER
SON DAKİKA | Arda'yı oynatmama nedenleri ortaya çıktı! İşte Real Madrid'in Arda Güler gerçeği...
Narin cinayetinde pes dedirten olay! Tutuklu Enes Güran'dan cezaevinde babası ve ağabeyi ile güle oynaya telefon görüşmesi
F.Bahçe'den çifte transfer hamlesi!
F.Bahçe'nin yıldızına sürpriz talip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'nin yıldızına sürpriz talip! F.Bahçe'nin yıldızına sürpriz talip! 01:05
Kanarya fark attı Kanarya fark attı 00:53
Bandırmaspor favori Bandırmaspor favori 00:53
Boluspor coştu Boluspor coştu 00:52
Bayer Leverkusen Stuttgart'a takıldı Bayer Leverkusen Stuttgart'a takıldı 00:33
Bayer Leverkusen Stuttgart'a takıldı Bayer Leverkusen Stuttgart'a takıldı 00:33
Daha Eski
Ronaldo'ya Jesus engeli! Ronaldo'ya Jesus engeli! 23:13
Ronaldo'ya Jesus engeli! Ronaldo'ya Jesus engeli! 23:12
F.Bahçe Beko Partizan’a acımadı! F.Bahçe Beko Partizan’a acımadı! 23:00
Osimhen için gündemi sarsacak iddia! Osimhen için gündemi sarsacak iddia! 22:47
İngilizler duyurdu! Ryan Kent'in yeni takımı... İngilizler duyurdu! Ryan Kent'in yeni takımı... 22:47
G.Antep geriden gelerek kazandı! G.Antep geriden gelerek kazandı! 22:47