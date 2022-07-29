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Ergin Ataman hedeflerini açıkladı! "En büyük arzumuz..."

Son dakika spor haberi: A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, "Türk toplumunun bizlere olan desteğiyle kadroda bulunan tüm oyuncularımızın Türkiye'yi gururlandıracaklarına eminim" dedi.

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2022 Cuma 18:31
Ergin Ataman hedeflerini açıkladı! "En büyük arzumuz..."

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden ve FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'na katılacak A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman değerlendirmelerde bulundu.

1 Ağustos'ta milli görevin başlayacağını hatırlatan Ergin Ataman, "En büyük arzumuz Avrupa Şampiyonası'nda madalya ve 2023 Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanmak. İki yıl üst üste EuroLeague kupasını kazandıktan sonra şimdi de milli takımda büyük bir heyecanla çalışmalara başlıyorum. A Milli Erkek Takımı'nı ve Türk bayrağını Avrupa'da en yukarılara taşıyabilmek benim ve tüm oyuncularımın en büyük arzusu. Bu sorumluluk ve Türk toplumunun bizlere olan desteğiyle kadroda bulunan tüm oyuncularımızın Türkiye'yi gururlandıracaklarına eminim."

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