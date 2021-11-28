Haydi Dev Adamlar

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki ilk maçında Belarus'a 84-70 mağlup olan A Milli Basketbol Takımımız, bugün ikinci sınavına çıkacak. Ay-yıldız ekibimiz, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Büyük Britanya'yı ağırlayacak. NTV'den yayınlanacak karşılaşma 19.00'da başlayacak. FIBA'nın açıkladığı formata göre 4'er takımın yer aldığı gruplarda ilk üç sırayı alan ülkeler, bir üst tura yükselecek. Takımlar, ilk grup aşamasında topladığı puanları bir üst turdaki gruplara taşıyacak. 12 Dev Adam, Büyük Britanya ile oynadığı 5 maçı da kazandı.

SERTAÇ KRİZİ

Ay-yıldızlı takımımız, bugün Sertaç Şanlı'dan yoksun olacak. Federasyondan yapılan açıklamada Sertaç'ın kulübü Barcelona'nın Büyük Britanya maçı için izin vermediği belirtilip, "Konuyla ilgili rahatsızlığı FIBA'ya iletmiş olup, gerekli girişimlerde bulunulmuştur" ifadeleri kullanıldı.