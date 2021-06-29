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Sonu Tokyo olsun

Kanada'da başlayacak FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Basketbol Takımı'nın 12 kişilik kadrosu belli oldu.

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2021 Salı 06:50
Sonu Tokyo olsun

Kadroda şu işimler yer aldı: Sertaç Şanlı, Buğrahan Tuncer, Şehmus Hazer, Alperen Şengün, Doğuş Özdemiroğlu, Melih Mahmutoğlu, Metecan Birsen, Berk İbrahim Uğurlu, Cedi Osman, Ömer Faruk Yurtseven,Furkan Korkmaz, Ersan İlyasova. Uruguay ve Çekya ile B Grubu'nda yer alan A Milli Takım, ilk maçında 30 Haziran Çarşamba günü 05.35'te Uruguay ile karşılaşacak. Gruptaki ikinci ve son maçını ise 1 Temmuz Perşembe günü aynı saatte Çekya ile yapacak. Milliler, grupta ilk 2'de yer alması halinde çapraz eşleşme usulüyle diğer grupta bulunan Çin, Yunanistan ya da Kanada ile karşı karşıya gelecek.

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