Sonu Tokyo olsun

Kadroda şu işimler yer aldı: Sertaç Şanlı, Buğrahan Tuncer, Şehmus Hazer, Alperen Şengün, Doğuş Özdemiroğlu, Melih Mahmutoğlu, Metecan Birsen, Berk İbrahim Uğurlu, Cedi Osman, Ömer Faruk Yurtseven,Furkan Korkmaz, Ersan İlyasova. Uruguay ve Çekya ile B Grubu'nda yer alan A Milli Takım, ilk maçında 30 Haziran Çarşamba günü 05.35'te Uruguay ile karşılaşacak. Gruptaki ikinci ve son maçını ise 1 Temmuz Perşembe günü aynı saatte Çekya ile yapacak. Milliler, grupta ilk 2'de yer alması halinde çapraz eşleşme usulüyle diğer grupta bulunan Çin, Yunanistan ya da Kanada ile karşı karşıya gelecek.