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Haydi devler!

, 5. maçında bugün ile karşı karşıya gelecek. Kültür Kompleksi'ndeki maç 17.00'de başlayacak.

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2021 Cuma 23:26 Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2021 Cumartesi 06:50
Haydi devler!

, 5. maçında bugün ile karşı karşıya gelecek. Kültür Kompleksi'ndeki maç 17.00'de başlayacak. İlk üç sırada yer alacak takımların 'na katılmaya hak kazanacağı grupta 4 maçını da kazanan lider durumda. İki galibiyeti olan ikinci sırada yer alırken, birer maç kazanan İsveç ile ise üç ve dördüncü sırada yer alıyor. , İsveç'i 13 sayı veya üstü farkla yenerse şampiyonaya gitmeyi garantileyecek. Milliler, karşılaşmayı 12 sayı farkla kazanırsa grubun son maçlarındaki sonucu bekleyecek.

3 OYUNCU ÇIKARILDI
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosundan 3 oyuncu çıkarıldı. , ve 'ın kadrodan çıkarıldığı belirtildi. Milli takımın, hazırlıklarına aday kadroda yer alan 14 oyuncuyla devam edeceği aktarıldı.

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