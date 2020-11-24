Orhun Ene dönemi başladı

Potada Ufuk Sarıca ile yollar ayrıldıktan sonra milli takım koçluğu için Orhun Ene ile anlaşmaya varılmıştı. Deneyimli çalıştırıcı dün resmen göreve başladı. Ene imza töreninde "A Milli Takım formasını her yaş kategorisinde giydim. Şimdi takımın başına geçtim. Heyecanlı ve hırslıyım. Güzel bir kimya yakalamaya çalışacağız" dedi. Ene, takımın öz güvenini yerine getirerek, herkesin gurur duyacağı bir ekip oluşturacaklarını ifade etti. TBF CEO'su Ömer Onan da Orhun Ene yönetiminde başarılı olacaklarını söyledi.