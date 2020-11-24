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dönemi başladı

12 Dev Adam’ın yeni koçu resmi imzayı attı. Ene,“Herkesin gurur duyacağı bir oluşturacağız” dedi

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2020 Pazartesi 23:22 Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2020 Salı 06:50
Orhun Ene dönemi başladı
Potada Ufuk Sarıca ile yollar ayrıldıktan sonra koçluğu için ile anlaşmaya varılmıştı. Deneyimli çalıştırıcı dün resmen göreve başladı. Ene imza töreninde "A Milli Takım formasını her yaş kategorisinde giydim. Şimdi takımın başına geçtim. Heyecanlı ve hırslıyım. Güzel bir kimya yakalamaya çalışacağız" dedi. Ene, takımın öz güvenini yerine getirerek, herkesin gurur duyacağı bir ekip oluşturacaklarını ifade etti. TBF CEO'su Ömer Onan da Orhun Ene yönetiminde başarılı olacaklarını söyledi.
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