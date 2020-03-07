Potada derbi heyecanı - Son dakika Basket Erkek Milli haberleri - Fotomaç
07 Mart 2020, Cumartesi
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Potada derbi heyecanı

Potada derbi heyecanı

'nde 22. hafta heyecanı başlıyor.

'nde 22. hafta maçlarının program şöyle: BUGÜN: 13.00 Karşıyaka-Bahçeşehir, 15.15 Orman-T.Telekom, 20.00 Arel Üni. Büyükçekmece- Bursa. YARIN: 13.00 Teksüt Bandırma-İTÜ, 15.15 Beşiktaş-F.Bahçe, 17.30 TOFAŞ- Afyon, 17.30 - G.Saray, PAZARTESI: 20.00 A.Efes-Gaziantep.
  1. 7.3.2020
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