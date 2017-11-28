İşte Türk'ün gücü

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde Milliler, Letonya’dan sonra Ukrayna’yı da yendi. Ufuk Sarıca “Genç oyuncularla parkedeyiz. Performansları beklediğimin üzerinde” dedi

TÜRKİYE; 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'na fırtına gibi başladı... 12 Dev Adam grubunda ilk maçında evinde Letonya'yı devirmeyi başarmıştı. İkinci karşılaşmamızda da Ukrayna'yı Kiev'de 67-60 mağlup ettik. NBA ve Euroleague çekişmesi sebebiyle tam kadro olamadığımız elemelerde Ay-Yıldızlılar şimdiye kadar müthiş bir grafik çizdi. A Milli Takım'ın koçu Ufuk Sarıca da genç oyuncuların performansını övdü. Sarıca "Ukrayna maçında hücumda sıkıntı yaşadık. Ancak savunma sertliğimizi hep koruduk. Böyle olunca da skorda iyi durumda kaldı. İkinci yarıdaki agresif oyunumuz ve kısa beşle yaptığımız savunma maçın kırılma anıydı. Gençlerle oynuyoruz. Arka arkaya kısa sürede 2 maç yaptık ve 2'sini de kazandık. Tüm takımı kutluyorum" ifadelerini kullandı. MİLLİLER bir sonraki maçını İsveç ile oynayacak. Karşılaşma 23 Şubat 2018'de olacak. Koç Ufuk Sarıca kazanarak devam etmek istediklerini. Sarıca hedeflerinin grup liderliği olduğunu ifade etti.