12 Dev Adam'ın guardlarından Doğuş Balbay, eksik oyunculara rağmen çok iyi 2 maç çıkardıklarını söyledi. Doğuş "Harika oldu. Herkes elini taşın altına soktu. Kısa sürede çok iyi bir uyum yakaladık ve maçlarımızı kazandık. Aynı konsantrasyonumuzu diğer maçlarda da göstereceğiz" diye konuştu.



Barış: Artık alıştık

A Milli Takım'ı başarılı oyuncusu Barış Ermiş de takım olmanın altını çizdi. Barış "Bu maçlara hazırlanmak için kısa süremiz vardı. Setleri dahi tam ezberleyememiştik ama 2 maçı da kazanmayı bildik. Birbirimize alıştık" dedi. Barış Ermiş yollarına kazanarak devam edeceklerinin kaydetti.