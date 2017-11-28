 Doğuş: Harika oldu – Fotomaç – 28 Kasım 2017 ;
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    28 Kasım 2017, Salı
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    Doğuş: Harika oldu

    Doğuş: Harika oldu
    12 Dev Adam'ın guardlarından Doğuş Balbay, eksik oyunculara rağmen çok iyi 2 maç çıkardıklarını söyledi. Doğuş "Harika oldu. Herkes elini taşın altına soktu. Kısa sürede çok iyi bir uyum yakaladık ve maçlarımızı kazandık. Aynı konsantrasyonumuzu diğer maçlarda da göstereceğiz" diye konuştu.

    Barış: Artık alıştık
    A Milli Takım'ı başarılı oyuncusu Barış Ermiş de takım olmanın altını çizdi. Barış "Bu maçlara hazırlanmak için kısa süremiz vardı. Setleri dahi tam ezberleyememiştik ama 2 maçı da kazanmayı bildik. Birbirimize alıştık" dedi. Barış Ermiş yollarına kazanarak devam edeceklerinin kaydetti.
    1. 28 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:37
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