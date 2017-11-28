Doğuş: Harika oldu
Barış: Artık alıştık
A Milli Takım'ı başarılı oyuncusu Barış Ermiş de takım olmanın altını çizdi. Barış "Bu maçlara hazırlanmak için kısa süremiz vardı. Setleri dahi tam ezberleyememiştik ama 2 maçı da kazanmayı bildik. Birbirimize alıştık" dedi. Barış Ermiş yollarına kazanarak devam edeceklerinin kaydetti.
- 28 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 23:37
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''Ağzına sağlık Tudor!''
Toplam 9
Yorum
gs Bu kadroyla Galatasaray'ın başında 10 yaşında çocuğu çıkar, kulübede oyuncak arabasıyla oynasın yine küçük maçları Galatasaray kazanır. Tekn
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Denizli'den şampiyonluk iddiası
Toplam 9
Yorum
idris şampiyon galatasaray
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Fenerbahçe tırmanıyor
Toplam 5
Yorum
BlackeneD Yüreğimiz ağzımızda, 3 puan aldık hepsi bu. Futbol trışka. Takım seyirci ve hakemden ultra etkileniyor
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