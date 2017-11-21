Ufuk Sarıca'dan sisteme eleştiri
A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, milli maçlar ile Euroleague maçlarının çakışmasıyla ilgili, “Bu sistemde oyuncular karar vermek zorunda bırakılıyor. Bu en büyük sıkıntı. Milli takımın en iyi oyuncularla temsil edilmesini istiyoruz. Konuşup, daha iyi planlanması gereken nokta bu” dedi.
Bursa'da coşkulu ve dolu salon önünde müsabakaya çıkacaklarından emin olduğunu anlatan Sarıca, "Burada ilgi çok olacaktır. Uzun zamandır burada maç oynamıyoruz. Çok genç arkadaşlarımız var. Enerjisi yüksek arkadaşlar var. 25 yaş ortalamamız pozitif olarak bize dönecek. Buradaki taraftarlarla birlikte birleştirip, kazanacağız" diye konuştu.
"ŞU ANKİ SİSTEMİ DOĞRU BULMUYORUM"
Euroleague ile milli maçların çakışmasının sorulması üzerine Sarıca, "Çok doğru bulmuyorum. Herkesin burada farklı hikayeleri var. Bugün baktığınız zaman Avrupa Şampiyonası'nda olmayıp şuanda aramızda 6-7 tane oyuncu var. Hepsi çok gençler. İki tarafın anlaşmasıyla çözümlenmesi gerekiyor. Takvimde programda oturmak gerekiyor. Belki sezon uzar ama sağlıklı şekilde olur. Eski sistemde olabilir. Bu sistemde oyuncular karar vermek zorunda bırakılıyor. Bu en büyük sıkıntı. Milli takımın en iyi oyuncularla temsil edilmesini istiyoruz. Konuşup, daha iyi planlanması gereken nokta bu" açıklamasında bulundu.
"TAKIM İSTEKLİ VE ARZULU"
Takımda eksik oyuncu olup olmadığı ile ilgili soruya Sarıca, şu cevabı verdi:
"Şu an bir sıkıntımız yok. Takım istekli ve arzulu. Ben onların hepsini güveniyorum. Cuma günü burada güzel bir atmosferde Letonya'yı yenerek başlayacağız. Letonya grubun en tehlikeli takımı gibi gözüküyor. Letonya'nın da bazı oyuncuları kadrosunda yok. 7 tane oyuncusu yurt dışında oynuyor. Ukrayna'nın da şuanda eksiği yok. O bakımdan avantajlılar. Dünya kupasında bulunabilmek en büyük hedefimiz. Bu doğrultu da bütün maçları kazanarak, elimizden geleni yapacağız."
- 21 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 14:05
-
Onazi’nin Trabzon aşkı
Toplam 4
Yorum
balturk kesinlikle elde kalmalı o olmasa örtasaha çöker
-
Tudor'a 2 maç süre
Toplam 27
Yorum
onur hikmet karaman hocayı getir başkan 10 numara tudor hikaye olacak senide yiyecek kendinle bir aman deyim
-
''Adeyabor’a neden önlem almadık ki''
Toplam 17
Yorum
onur gönderin gitsin kimliği yok maalesef olmaz şaçmalıyor sürekli tahrik kavga içinde insanı geren bir yapısı var
Ufuk Sarıca'dan sisteme eleştiri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.