Bahçeşehir 40 sayı farkla basket şov yaptı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 14. hafta heyecanı, bugün oynanan üç maçla birlikte tam gaz devam ediyor. Günün açılış maçında Bahçeşehir Koleji, sahasında Aliağa Petkimspor'u ağırladı. İkinci yarıda çok dominant bir performans ortaya koyan Bahçeşehir, Malachi Flynn'in önderliğinde 100-60 kazandı. Bu sonuçla Bahçeşehir Koleji, ligdeki 14. maçında 11. kez sahadan galip ayrıldı. Ligdeki 14. maçında dokuzuncu yenilgisini alan Aliağa Petkimspor ise TOFAŞ'ı konuk edecek.