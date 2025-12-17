CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Basketbol Potada Londra deplasmanı

Bu sezon ligde ve Avrupa'da muhteşem bir grafik çizen Beşiktaş Gain Basketbol Takımı, önemli bir maça daha çıkıyor.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2025 Çarşamba 06:50
Bu sezon ligde ve Avrupa'da muhteşem bir grafik çizen Beşiktaş Gain Basketbol Takımı, önemli bir maça daha çıkıyor. Beşiktaş GAİN, EuroCup'ta 11. haftada bu akşam B Grubu'nda İngiltere'nin London Lions ekibiyle deplasmanda mücadele edecek. Copper Box Arena'daki müsabaka TSİ 22.30'da başlayacak. Grubunda 8 galibiyet ve 2 mağlubiyetle ilk sırada yer alan siyah-beyazlılar, son maçında Litvanya'nın Lietkabelis ekibini 94-85 yendi. London Lions ise 4 galibiyet, 6 mağlubiyetle 7. basamakta bulunuyor.

