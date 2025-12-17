Potada Londra deplasmanı

Bu sezon ligde ve Avrupa'da muhteşem bir grafik çizen Beşiktaş Gain Basketbol Takımı, önemli bir maça daha çıkıyor. Beşiktaş GAİN, EuroCup'ta 11. haftada bu akşam B Grubu'nda İngiltere'nin London Lions ekibiyle deplasmanda mücadele edecek. Copper Box Arena'daki müsabaka TSİ 22.30'da başlayacak. Grubunda 8 galibiyet ve 2 mağlubiyetle ilk sırada yer alan siyah-beyazlılar, son maçında Litvanya'nın Lietkabelis ekibini 94-85 yendi. London Lions ise 4 galibiyet, 6 mağlubiyetle 7. basamakta bulunuyor.