Aslan’ın rakibi Schio

Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu ilk hafta maçında bugün İtalya’nın Beretta Famila Schio takımını ağırlayacak. Sinan Erdem Spor Salonu’ndaki karşılaşma saat 20.00’de başlayacak. Müsabaka EuroLeague Women YouTube kanalından yayınlanacak.
