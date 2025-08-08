CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol Galatasaray MCT Technic'ten dört transfer birden!

Galatasaray MCT Technic'ten dört transfer birden!

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, 2025-26 sezonu kadro yapılanması kapsamında dört yerli transfer gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılı ekip, Tibet Görener, Zekeriya Yiğit Tekin, Efe Şekeroğlu ve Cihat Dalgalı’yı renklerine bağladı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2025 Cuma 18:59
Galatasaray MCT Technic'ten dört transfer birden!

Sarı-kırmızlıların resmi sitesinden yaptığı paylaşımda, "Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, 2025-26 sezonu kadro yapılanması kapsamında, Türk basketbolunun gelecek vadeden isimlerinden Tibet Görener, Zekeriya Yiğit Tekin, Efe Şekeroğlu ve Cihat Dalgalı'yı renklerine bağladı. Farklı kulüplerde edindikleri tecrübelerle dikkat çeken yeni transferlerimizin camiamıza hayırlı olmasını diler, kendilerine sarı kırmızılı forma altında başarılarla dolu bir sezon temenni ederiz" denildi.

G.Saray'a iyi haber! O isme talip çıktı
Fenerbahçe'de 1 transfer 1 veda! Feyenoord maçı sonrası sürpriz...
Başkan Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: "Zarfımız birlik mazrufumuz kardeşliktir"
Oranlar güncellendi! İşte F.Bahçe'nin Feyenoord'u eleme ihtimali
G.Saray'dan scout transferi! 2005 doğumlu genç yıldız geliyor
4
