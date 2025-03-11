Bahçeşehir Koleji 85-81 Cedevita Olimpija (MAÇ SONUCU ÖZET)

EuroCup çeyrek finalinde Bahçeşehir Koleji, muhteşem bir geri dönüşe imza atarak Cedevita Olimpija'yı 85-81 mağlup etti ve yarı finale adını yazdırdı. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada, Bahçeşehir Koleji ilk periyotta 19 sayı farkla geriye düşmesine rağmen mücadeleyi bırakmadı ve zaferle ayrılmayı başardı.

Maça etkisiz başlayan Bahçeşehir Koleji, ilk periyodu 7-24 geride kapattı. Devreye kadar farkı kapatmaya çalışan ev sahibi ekip, soyunma odasına 38-46'lık skorla gitti. Üçüncü periyotta da konuk ekip Cedevita Olimpija üstünlüğünü korusa da (56-65), Bahçeşehir Koleji son çeyrekte etkili bir performans sergileyerek sahadan 85-81 galip ayrıldı.

Bahçeşehir Koleji'nde Marko Simonovic 20 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Tyler Cavanaugh 14 sayı, Furkan Korkmaz ise 10 sayı ile galibiyette önemli rol oynadı. Ev sahibi ekipte ayrıca Bouteille ve Smith de 9'ar sayıyla skora katkı sağladı.

Cedevita Olimpija cephesinde ise Danilo Tasic 14 sayı kaydederken, DeVante Jones 12 sayı, Devin Robinson ve DJ Stewart 11'er sayı ile oynadı. Konuk ekip, mücadeledeki üstün başlangıcını sürdürmekte zorlanarak sahadan mağlup ayrıldı.

Bu galibiyetle Bahçeşehir Koleji, EuroCup yarı finaline yükselerek tarihi bir başarıya imza attı.