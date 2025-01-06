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Haberler Basketbol Ömer tarih yazdı

Ömer tarih yazdı

THY Avrupa Ligi’nde 16 yıl sonra bir Türk pivot oyuncusu haftanın “En Değerli Oyuncusu (MVP)” oldu

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2025 Pazartesi 06:50
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Ömer tarih yazdı

Yunanıstan'da Panathinaikos AKTOR forması giyen milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven, takımının Virtus Segafredo Bologna'yı 111-90 yendiği maçta 27 sayı, 7 ribaunt ve 2 asistle mücadele etti. Toplam 34 verimlilik puanına ulaşan Ömer Faruk, Avrupa Ligi kariyerindeki en iyi performansını göstererek 19. haftanın MVP'si ünvanını aldı. Ömer Faruk'tan önce Türk pivotlardan 2009 yılında Oğuz Savaş bu ünvanı elde etmişi. Fenerbahçe forması giyen Oğuz Savaş, 15 Ocak 2009'da Lottomatica Roma karşısında 27 sayı ve 41 verimlilik puanıyla haftanın MVP'si olmuştu. Bu 16 yıllık süreçte Türk pasaportunu sonradan alan ve milli takım forması giyen Shane Larkin, Scottie Wilbekin, Ersan İlyasova ve Emir Preldzic de MVP olmayı başarmıştı.

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