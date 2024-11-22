Rakip Macaristan

Ergin Ataman idaresindeki A Milli Basketbol Takımımız, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu üçüncü maçında bugün Macaristan'ı konuk edecek. Karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Tarihindeki 1040'ıncı maçına çıkacak olan ay-yıldızlılar, geride kalan 1039 mücadelenin 534'ünü kazandı, 504'ünü kaybetti. Milliler, 13 Haziran 1995'te Makedonya ile yaptığı özel maçtan ise 78-78 beraberlikle ayrıldı.

ATAMAN'LA 77'NCİ MAÇ

A Milli Takım, başantrenör Ergin Ataman yönetiminde yarın 77. maçına çıkacak. Ayyıldızlı takım, tecrübeli başantrenör idaresinde şu ana kadar 76 müsabaka yaptı. Milli takım, bu karşılaşmalardan 37 galibiyet ve 39 mağlubiyetle ayrıldı. A Milli Basketbol Takımı, tarihinde en farklı skorlu galibiyetini Libya karşısında elde etti. İzmir'deki İslam Ülkeleri Spor Oyunları'nda 29 Eylül 1980 tarihinde Türkiye, Libya'yı 142-45 yendi.

İLK GALİBİYET SURİYE'YE

Ay-yıldızlı takım, tarihinde resmi maçlarda ilk galibiyetini, 1949 yılında Mısır'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda elde etti. Şampiyonada ilk iki maçında Yunanistan ve Fransa'ya yenilen Türkiye, üçüncü maçında Suriye'yi 43-33 yenerek resmi maçlardaki ilk galibiyetini aldı.

KAZANMAK İSTİYORUZ

Macaristan ile oynanacak maçlar sonucunda Euro- Basket 2025'e katılım hakkını almak istediklerini vurgulayan TBF Başkan Vekili Harun Erdenay, '12 Dev Adam'ın her maçı kazanmak için sahaya çıktığını ifade etti: "Hedefimiz Macaristan'ı yenip Avrupa Şampiyonası biletini iki maç kala garantilemek. Avrupa Şampiyonası biletini almak istiyoruz."