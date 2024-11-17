Avrupa’nın lideri

THY Euroleague'de Fenerbahçe Beko rüzgarı esiyor. Lig formatında oynanan normal sezonda çift maç haftasında sarı-lacivertliler fire vermedi ve liderlik koltuğuna yükseldi. İlk olarak geçtiğimiz salı günü evinde Alman ekibi Bayern Münih'i 87-76 yenen Fenerbahçe Beko, önceki gün de Litvanya'da Zalgiris'i 72-65 mağlup etti. Bu sezon oynadığı 4. deplasman maçını da kazanan Sarunas Jasikevicius ve öğrencileri, organizasyonda da üst üste 5. galibiyetini elde etti. Toplamda 8 galibiyete ulaşan Fenerbahçe Beko, 10. hafta maçları sonunda liderliğe çıkmayı başardı.