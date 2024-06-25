Fenerbahçe Beko'da Johnathan Motley ile yollar ayrıldı!

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Johnathan Motley'le yollarını ayırdığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko'nun 2022-23 ve 2023-24 sezonu kadrolarında yer alan sporcumuz Johnathan Motley ile yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe ailesine verdiği katkılardan dolayı Johnathan Motley'e teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz." denildi.
Johnathan Motley'e teşekkürlerimizle! Fenerbahçe Beko'nun 2022-23 ve 2023-24 sezonu kadrolarında yer alan sporcumuz Johnathan Motley ile yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı Johnathan Motley'e teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde… pic.twitter.com/RluNNVt1wL— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) June 25, 2024