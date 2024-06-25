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Fenerbahçe Beko'da Johnathan Motley ile yollar ayrıldı!

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, 29 yaşındaki ABD'li basketbolcu Johnathan Motley’le yollarını ayırdığını açıkladı. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2024 Salı 10:35
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Fenerbahçe Beko'da Johnathan Motley ile yollar ayrıldı!

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Johnathan Motley'le yollarını ayırdığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko'nun 2022-23 ve 2023-24 sezonu kadrolarında yer alan sporcumuz Johnathan Motley ile yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe ailesine verdiği katkılardan dolayı Johnathan Motley'e teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz." denildi.

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