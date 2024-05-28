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Anadolu Efes ile Pınar Karşıyaka play-off yarı final serisinde karşılaşacak

Son dakika spor haberleri... Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off yarı final serisi 29 Mayıs Çarşamba günü Anadolu Efes ile Pınar Karşıyaka arasında oynanacak olan maçla İstanbul'da başlayacak. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2024 Salı 10:10
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Anadolu Efes ile Pınar Karşıyaka play-off yarı final serisinde karşılaşacak

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile Pınar Karşıyaka arasındaki play-off yarı final serisi 29 Mayıs Çarşamba günü İstanbul'da başlayacak.

Geçen sezonun finalistlerinin karşılaşacağı seride, 3 galibiyet alacak ekip adını finale yazdıracak.

Play-off çeyrek finalinde Türk Telekom'u eleyen Anadolu Efes ile Galatasaray Ekmas'ı saf dışı bırakan Pınar Karşıyaka arasındaki serinin ilk karşılaşması yarın saat 20.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda, ikinci maç da 31 Mayıs Cuma günü aynı saatte ve aynı salonda yapılacak.

Üçüncü karşılaşmanın 2 Haziran Pazar günü İzmir'de oynanacağı seride gerekirse dördüncü karşılaşma İzmir'de, beşinci müsabaka ise İstanbul'da gerçekleştirilecek.

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