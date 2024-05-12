Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off maçlarının programı belli oldu

Normal sezonu bir maç dışında tamamlanan Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde play-off maçları, 15 Mayıs Çarşamba günü başlayacak.
THY Avrupa Ligi play-off maçları nedeniyle Fenerbahçe Beko'nun Onvo Büyükçekmece Basketbol ile oynayacağı karşılaşma ertelenmişti. Yarın saat 18.00'da oynanacak Fenerbahçe Beko-Onvo Büyükçekmece Basketbol maçının ardından play-off'a kalacak son takım da belli olacak.
Onvo Büyükçekmece Basketbol kazanırsa play-off'ta Anadolu Efes'in rakibi olmayı başaracak. Fenerbahçe Beko'nun maçı galip bitirmesi durumunda ise play-off'a kalarak Anadolu Efes'le eşleşecek takım Türk Telekom olacak.
Toplam 2 galibiyete ulaşacak takımın yarı finalist olacağı ligde play-off çeyrek final eşleşmelerinin programı şu şekilde:
15 Mayıs Çarşamba:
18.00 Anadolu Efes-Onvo Büyükçekmece Basketbol/Türk Telekom (Sinan Erdem)
20.30 Pınar Karşıyaka-Galatasaray Ekmas (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)
16 Mayıs Perşembe:
18.00 Fenerbahçe Beko-Aliağa Petkimspor (Ülker)
20.30 Beşiktaş Emlakjet-Manisa Büyükşehir Belediyespor (BJK Emlakjet)
17 Mayıs Cuma:
18.00 Onvo Büyükçekmece Basketbol/Türk Telekom-Anadolu Efes (Henüz belli değil)
20.30 Galatasaray Ekmas-Pınar Karşıyaka (Sinan Erdem)
18 Mayıs Cumartesi:
18.00 Aliağa Petkimspor-Fenerbahçe Beko (ENKA)
20.30 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş Emlakjet (Muradiye)