Haberler Basketbol Pınar Karşıyaka 97-106 Lenovo Tenerife (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Pınar Karşıyaka 97-106 Lenovo Tenerife (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında K Grubu'nda yer alan Pınar Karşıyaka, normal süresi 89-89 biten maçta İspanya'nın Lenovo Tenerife takımına uzatmalarda 106-97 yenildi.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2024 Salı 23:21
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Pınar Karşıyaka 97-106 Lenovo Tenerife (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında K Grubu'nda yer alan Pınar Karşıyaka, normal süresi 89-89 biten maçta İspanya'nın Lenovo Tenerife takımına uzatmalarda 106-97 yenildi.

Pınar Karşıyaka, 31 Ocak Çarşamba günü İsrail'den Hapoel Bank Yahav ile karşılaşacak.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Wojciech Liszka (Polonya), Nicolas Maestre (Fransa), Geert Jacobs (Belçika)

Pınar Karşıyaka: Carey 27, Martin 6, Hilliard 5, Vitto Brown 20, Kenan Sipahi 13, Jaylon Brown 3, McCollum 19, Furkan Haltali 2, Thomas Akyazılı, Deniz Kılıçlı 2, Mert Celep,

Lenovo Tenerife: Huertas 17, Diop 6, Sastre 12, Abromaitis, Cook 7, Vicedo 6, Fitipaldo 8, Guy 25, Shermadini 25, Doornekamp

1. Periyot: 22-16

Devre: 41-37

3. Periyot: 69-64

Normal süre: 89-89

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