Haberler Basketbol F.Bahçe Beko'dan Nigel Hayes-Davis’in sağlık durumu hakkında bilgilendirme

F.Bahçe Beko'dan Nigel Hayes-Davis’in sağlık durumu hakkında bilgilendirme

Fenerbahçe Beko, Nigel Hayes-Davis’in sağlık durumu hakkında bilgilendirme yaptı. Açıklamada birinci evre adduktor kas yaralanması tespit edildiği ve deneyimli basketbolcunun tedavisine başlandığı belirtildi.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2024 Cuma 11:06
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe Beko'dan Nigel Hayes-Davis’in sağlık durumu hakkında bilgilendirme

Fenerbahçe Beko, Nigel Hayes-Davis'in sağlık durumu hakkında bilgilendirme yaptı.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklama şu şekilde:

Oyuncumuz Nigel Hayes-Davis, 9 Ocak Salı günü oynanan Partizan karşılaşmasında kasık bölgesinde sakatlık yaşamıştır.

Sporcumuzun Acıbadem Ataşehir Hastanesi'nde yapılan kontrollerinin ardından birinci evre adduktor kas yaralanması tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır.

Nigel Hayes-Davis'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede takıma katılmasını temenni ediyoruz.

DİĞER
"Beton olmuş taş" Çocuklar Duymasın'ın Beton Orçun'u Alp Eren Khamis şimdi mankenlere taş çıkıyor!
EMEKLİYE EK ZAM | SSK ve Bağ-Kurlunun ek zammı Kabine gündeminde! Gözler Külliye'de! Kim ne kadar alacak?
TFF duyurdu! Yarı otomatik ofsayt...
Tartışmalı pozisyonları yorumladı! Penaltı var mı?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Anadolu Efes zafer aşkına
Sarunas farkı
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 12 Ocak rakamları
🌹 En güzel RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2024
İstanbul namaz vakitleri | 12 Ocak 2024
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Osayi-Samuel Ada yolcusu! Osayi-Samuel Ada yolcusu! 11:47
Hull City-Norwich City hangi kanalda? Hull City-Norwich City hangi kanalda? 11:29
Tartışmalı pozisyonları yorumladı! Penaltı var mı? Tartışmalı pozisyonları yorumladı! Penaltı var mı? 11:26
F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geliyor! F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geliyor! 11:12
TFF duyurdu! Yarı otomatik ofsayt... TFF duyurdu! Yarı otomatik ofsayt... 11:10
F.Bahçe Beko'dan sakatlık açıklaması! F.Bahçe Beko'dan sakatlık açıklaması! 11:06
Daha Eski
G.Saray'ın yıldızına B. Münih kancası! G.Saray'ın yıldızına B. Münih kancası! 11:03
Ferdi'ye şaşırtan teklif! Ferdi'ye şaşırtan teklif! 11:01
Monza - Inter maçı ne zaman? Monza - Inter maçı ne zaman? 10:55
Ezeli rakiplere kötü haber! O takıma gidiyor Ezeli rakiplere kötü haber! O takıma gidiyor 10:53
Hellas Verona - Empoli maçı ne zaman? Hellas Verona - Empoli maçı ne zaman? 10:51
Napoli - Salernitana maçı ne zaman? Napoli - Salernitana maçı ne zaman? 10:48