F.Bahçe Beko'dan Nigel Hayes-Davis’in sağlık durumu hakkında bilgilendirme

Fenerbahçe Beko, Nigel Hayes-Davis'in sağlık durumu hakkında bilgilendirme yaptı.
Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklama şu şekilde:
Oyuncumuz Nigel Hayes-Davis, 9 Ocak Salı günü oynanan Partizan karşılaşmasında kasık bölgesinde sakatlık yaşamıştır.
Sporcumuzun Acıbadem Ataşehir Hastanesi'nde yapılan kontrollerinin ardından birinci evre adduktor kas yaralanması tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır.
Nigel Hayes-Davis'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede takıma katılmasını temenni ediyoruz.