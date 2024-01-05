Sahne senin Efes

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında bugün deplasmanda İspanya temsilcisi Real Madrid ile karşılaşacak. Başkent Madrid'deki Wizink Center'da yapılacak maç, 22.45'te başlayacak. Müsabaka, S Sport'tan yayımlanacak. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda bu sezon kötü bir sezon geçiren ve çıktığı 18 maçta 7 galibiyet, 11 mağlubiyet yaşayan lacivert- beyazlı takım, haftaya 15. sırada girdi. İspanya temsilcisi ise 16 galibiyet, 2 yenilgiyle ilk sırada yer alıyor.

AVRUPA'DA 820. SINAVINDA

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa kupalarındaki 820. maçını oynayacak. Avrupa'da çıktığı 819 müsabakada 462 galibiyet alan Anadolu Efes, 357 yenilgi yaşadı. Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan bu yana mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nde ise 572. kez sahne alacak. 571 mücadelenin 305'ini kazanan lacivert-beyazlılar, 266'sından ise mağlup ayrıldı.