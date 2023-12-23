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İngiltere'den skandal karar

London Lions’a konuk olan Bursa Uludağ, vize çıkan 5 ismiyle oynadığı London Lions maçında 122-63 kaybetti. Başkan Aladağ, “FIBA ertelemedi” dedi.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2023 Cumartesi 06:50
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İngiltere'den skandal karar

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Bursa Uludağ Basketbol, vize engeli yaşadığı için eksik kadrosuyla mücadele ettiği London Lions'a 122-63 mağlup oldu. Vize olayı ve yaşananlar hakkında konuşan kulüp başkanı Berk Aladağ, şunları söyledi: "Noel bayramından kaynaklı yoğunluk olduğunu ve vizelerin yetişmeyeceğini aktardılar. Bu durumu FIBA yetkililerine aktardık ve maçı erteleme talebinde bulunduk. Onlar da sahaya çıkmazsak ceza yiyeceğimizi bize iletti.

MEN OLABİLİRDİK

Sadece 5 oyuncumuzu gönderebildik. Türkiye'nin itibarı ve bizim için de kötü bir durum olduğunu aktarmamıza rağmen kabul görmedi. Sahaya çıkmazsak 40 bin avro para cezası ve ömür boyu organizasyondan men edilme durumumuz vardı. Oyuncumuz Eda Şahin 2 haftadır sakat durumda. Buna rağmen gitti ve sahaya çıkıp mücadele etti. Pota altında bekleyerek maçı tamamladı. 40 dakika boyunca 5 oyuncumuz mücadele etmek zorunda kaldı."

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