Haberler Basketbol Telekom Baskets 82-92 Bursaspor İnfo Yatırım (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Telekom Baskets 82-92 Bursaspor İnfo Yatırım (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Son dakika spor haberleri... Basketbol Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda mücadele eden Bursaspor İnfo Yatırım 4. hafta mücadelesinde deplasmanda Telekom Baskets'i 92-82 devirdi... İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2023 Çarşamba 08:53
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Telekom Baskets 82-92 Bursaspor İnfo Yatırım (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde F Grubu 4. hafta mücadelesinde Bursaspor İnfo Yatırım, konuk olduğu Almanya'nın Telekom Baskets takımını 92-82 yendi.

Bonn kentindeki Telekom Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye iyi başlayan ev sahibi ekip, ilk çeyreği 24-19 önde tamamladı. İkinci periyotta hücumda daha etkili olan Bursaspor İnfo Yatırım, devre arasına 44-42 üstün girdi.

Çekişmeli geçen üçüncü çeyreği 73-68 önde bitiren Bursa ekibi, son bölümde iyi savunma yaparak aradaki skor farkını açtı ve karşılaşmadan 92-82 galip ayrıldı.

David Michineau 20 sayı ve 4 asist, David Mutaf 19 sayı, Anthony Brown 18 sayı ve 7 asist, Michael Young 18 sayı ve 4 ribauntla Bursaspor İnfo Yatırım'a galibiyeti getiren oyuncular oldu.

Bu sonuçla Bursaspor İnfo Yatırım, gruptaki 3. maçında ilk galibiyetini elde etti. Telekom Baskets ise 4. karşılaşmasında 2. kez kaybetti.

DİĞER
Son dakika: Brezilya-Arjantin maçında olay görüntüler! Messi takımı sahadan çekti...
Soykırım devleti İsrail’de Kabine toplantısı sona erdi | İsrail-Hamas, rehine takasında ve geçici ateşkeste anlaştı
Milli yıldıza övgüler yağdırdı! "Muhteşem bir yetenek"
EURO 2024'te torbalar belli oldu! İşte rakiplerimiz
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş Emlakjet Paris'i yıktı!
Türk Telekom Fransa'da mağlup oldu!
İSTANBUL BARAJLARI YÜKSELMEYE DEVAM EDİYOR | Baraj doluluk oranı ne durumda? 22 Kasım 2023
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 22 KASIM 2023
ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI 2023 | Resimli, en güzel, farklı Öğretmenler Günü mesajları
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ryan Kent'e sürpriz talip! Ryan Kent'e sürpriz talip! 09:49
Fenerbahçe forma satış rekoru kırdı! Fenerbahçe forma satış rekoru kırdı! 09:41
İtalya'ya mı dönüyor? İşte talipleri İtalya'ya mı dönüyor? İşte talipleri 09:16
Bursaspor potada galip! Bursaspor potada galip! 08:53
Olaylı maçta kazanan Arjantin! Olaylı maçta kazanan Arjantin! 08:43
Milli Takım uçağı Münih'e acil iniş yaptı! Milli Takım uçağı Münih'e acil iniş yaptı! 08:01
Daha Eski
Aslan'da Boey bilmecesi! İstediği rakam... Aslan'da Boey bilmecesi! İstediği rakam... 07:51
Dikkat çeken sözler! "Hatalarını düzeltti" Dikkat çeken sözler! "Hatalarını düzeltti" 07:36
Milli yıldıza övgüler yağdırdı! "Muhteşem bir yetenek" Milli yıldıza övgüler yağdırdı! "Muhteşem bir yetenek" 07:31
"Her şey bu bayrak için" "Her şey bu bayrak için" 01:48
Bakasetas’tan füze Bakasetas’tan füze 01:47
Ümitler 2-0 kazandı Ümitler 2-0 kazandı 01:46