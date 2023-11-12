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Çağdaş Bodrum Spor 82-90 Beşiktaş Emlakjet (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin 7. haftasında Beşiktaş Emlakjet deplasmanda Çağdaş Bodrumspor'u 90-82 mağlup etti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2023 Pazar 15:08
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Çağdaş Bodrum Spor 82-90 Beşiktaş Emlakjet (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin 7. haftasında Çağdaş Bodrum Spor ile Beşiktaş Emlakjet karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlılar, Muğla Menteşe Kapalı Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi 90-82 kazandı.

Beşiktaş Emlakjet'te Leyton Hammonds 16 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, Matt Mitchell ile Yiğit Arslan 14'er sayıyla, Angel Delgado ise 13 sayı ve 11 ribaundla mücadele etti.

Muğla ekibinde ise Dominic Arts ve Ahmet Düverioğlu, 22'şer sayıyla karşılaşmanın en skorer isimleri oldu.

Beşiktaş Emlakjet bu sonuçla ligde 5. galibiyetini elde ederken, Çağdaş Bodrum Spor ise 5. yenilgisini aldı.

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