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Fenerbahçe Beko'dan sakatlık açıklaması! Arturs Zagars...

Türkiye Basketbol Süper Ligi ve THY EuroLeague ekiplerinden Fenerbahçe Beko, sezon başında transfer ettiği ve Litvanya ekibi BC Wolves'ten kiraladığı Arturs Zagars'ın sol diz iç yan bağlarında yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2023 Perşembe 14:01
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Fenerbahçe Beko'dan sakatlık açıklaması! Arturs Zagars...

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada "Kulübümüzün 2023-24 sezonu yaz döneminde transfer ederek Litvanya'nın BC Wolves ekibine kiraladığı sporcumuz Arturs Zagars, takımının 14 Ekim Cumartesi günü oynadığı Litvanya Ligi karşılaşmasında talihsiz bir sakatlık yaşamıştır. Arturs Zagars'ın yapılan detaylı sağlık kontrollerinde sol diz iç yan bağ yırtığı tespit edilmiştir. Ameliyat ve rehabilitasyon süreci İstanbul'da devam ettirilecek olan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.

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