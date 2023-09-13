Galatasaray Çağdaş Faktoring 56-46 Emlak Konut (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında sahasında ağırladığı Emlak Konut'u 56-46 mağlup etti. Mücadelenin en skorer ismi Emlak Konut'ta 15 sayı kaydeden Chantel-Anais Horvat oldu.

SALON: Şehit Mustafa Özel

HAKEMLER: Ali Şakacı, Fatma Öztürk, Kadir Giray Esen

GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORİNG: Büşra Akbaş 12, İnci Güçlü 6, Harrigan 10, Meltem Yıldızhan 4, Abdelkader 11, Yağmur Kübra Taşar, Gizem Yavuz 2, Berna Şahin, Sude Şahin, Arifecan Vardar, Vanloo 8, Harika Gözde Eldaş 3

EMLAK KONUT: Horvat 15, Gizem Mürüvet Uca, Gizem Başaran 7, Berfin Sertoğlu 8, Wiese 9, Ceren Akpınar, Sehernaz Çidal 3, Zeynep Şevval Gül 4, Eda Balkan

1'İNCİ PERİYOT: 22-14

DEVRE: 34-21

3'ÜNCÜ PERİYOT: 46-38