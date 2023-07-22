Darüşşafaka Lassa Todd Withers'ı transfer etti

Darüşşafaka Lassa Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Todd Withers'ı kadrosuna kattı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Yeni Zelanda Basketbol Ligi ekibi Otago Nuggets'ta forma giyen 27 yaşındaki forvet ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Withers, Darüşşafaka'nın yeni sezon öncesi kadrosuna kattığı 7. oyuncu oldu. Başantrenörlüğe Yakup Sekizkök'ü getiren ve yapılanmaya giden yeşil-siyahlılar, Muhammad-Ali Abdur-Rahkman, Kyle Allman, Rıdvan Öncel, Mason Jones, Berk Demir ve Muhsin Yaşar'ı renklerine bağlamıştı.