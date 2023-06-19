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Türk Telekom'un yeni başantrenörü Nenad Canak oldu!

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, başantrenörlük görevine Sırp çalıştırıcı Nenad Canak'ı getirdi.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2023 Pazartesi 13:11
Türk Telekom'un yeni başantrenörü Nenad Canak oldu!
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, Erdem Can'dan boşalan başantrenörlük görevine Sırp çalıştırıcı Nenad Canak'ı getirdi.

Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Türk Telekom, Sırp antrenör Nenad Canak ile anlaşma sağladığını açıkladı. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Türk Telekom Basketbol Takımımızın yeni başantrenörü Nenad Canak. Yeni sezonda kendisine ve takımımıza başarılar diliyoruz. Heyecanlı ve mutluyuz. Ailemize hoş geldin koç" ifadelerine yer verildi.

Türk Telekom, yollarını ayırdığı Başantrenör Erdem Can yönetiminde ligde normal sezonu lider tamamlayıp, play-off yarı finalinde A. Efes'e elenmişti. Ayrıca Başkent ekibi, Eurocup finalinde İspanyol temsilcisi Gran Canaria kaybedip, turnuvayı ikinci sırada tamamlamıştı.
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