Aslan kayıp

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Türk Telekom, Galatasaray Nef'i 94-85 yendi. Türk Telekom, bu sezon iç sahada oynadığı 16. maçını kazanarak, seride 1-0 öne geçti. Serinin ikinci maçı, 30 Mayıs Salı günü oynanacak. Türk Telekom, bu maçı da kazanırsa adını yarı finale yazdıracak.

KAF-KAF UZATMADA

Play-off çeyrek finalin diğer serisinde ise, normal süresi 80-80 biten karşılaşmada Frutti Extra Bursaspor'u uzatma bölümü sonunda 91-83 mağlup eden Pınar Karşıyaka, 1-0 öne geçti. Eşleşmede ikinci karşılaşma, 30 Mayıs Salı Bursa'da, gerekirse son maç 1 Haziran'da İzmir'de oynanacak.